"Трансфер оправдан, потому что он всегда был очень полезным и помогал добиваться максимального результата в прошлом сезоне. Надо отметить профессионализм Марио, который оставил пример для всех", - цитирует слова тренера "Чемпионат".
Марио Фернандес провел в составе петербургского "Зенита" 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за московский ЦСКА на протяжении 10 сезонов. За это время он успел провести в составе "армейцев" 329 игр в официальных турнирах, забить 11 мячей и отдать 47 голевых передач. Также является экс-игроком сборной России, за которую выступал на Чемпионате Мира-2018.
Трансферная стоимость Фернандеса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.
Тренер "Зенита": трансфер Марио Фернандеса был оправдан
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра поделился своим мнением об уходе Марио Фернандеса из петербурского клуба.
Фото: ФК "Зенит"