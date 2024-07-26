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Шавло: в "Спартаке" полный раздрай, нет полноценной команды и отсутствует лидер на поле

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Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о проблемах красно-белых на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"После игры с "Оренбургом" сложно сказать, как завтра сыграют красно-белые. В "Химках" много футболистов, которые выступали за "Спартак". Все игроки будут мотивированы и постараются доказать, что с ними зря расстались. Руденко - хороший пацан, может навести шороху. В "Спартаке" полный раздрай. Пока нет полноценной команды и отсутствует лидер на поле", - заявил Шавло.

Московский "Спартак" встретится с новичком РПЛ "Химками" во 2-м туре Премьер-лиги. Игра пройдет в воскресенье, 28-го июля. В 1-м туре подопечные Деяна Станковича уступили "Оренбургу" (0:2). "Химки", в свою очередь, встречались с другим новичком лиги, махачкалинским "Динамо". Игра завершилась вничью (1:1).

Обе команды вошли в сезон с новыми главными тренерами. В "Спартаке" исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича сменил сербский специалист Деян Станкович. Главным тренером "Химок", вместо уволенного Андрея Талалаева, был назначен испанец Франк Артига.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Шавло Спартак Химки
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