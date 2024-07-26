"После игры с "Оренбургом" сложно сказать, как завтра сыграют красно-белые. В "Химках" много футболистов, которые выступали за "Спартак". Все игроки будут мотивированы и постараются доказать, что с ними зря расстались. Руденко - хороший пацан, может навести шороху. В "Спартаке" полный раздрай. Пока нет полноценной команды и отсутствует лидер на поле", - заявил Шавло.
Московский "Спартак" встретится с новичком РПЛ "Химками" во 2-м туре Премьер-лиги. Игра пройдет в воскресенье, 28-го июля. В 1-м туре подопечные Деяна Станковича уступили "Оренбургу" (0:2). "Химки", в свою очередь, встречались с другим новичком лиги, махачкалинским "Динамо". Игра завершилась вничью (1:1).
Обе команды вошли в сезон с новыми главными тренерами. В "Спартаке" исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича сменил сербский специалист Деян Станкович. Главным тренером "Химок", вместо уволенного Андрея Талалаева, был назначен испанец Франк Артига.
Источник: "РБ Спорт"
Шавло: в "Спартаке" полный раздрай, нет полноценной команды и отсутствует лидер на поле
Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался о проблемах красно-белых на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"