Что могу сказать о продлении контракта с Нгамале? Следите за нашими соцсетями. На следующей неделе все узнаете", - приводит слова Гафиина Sport24.
Муми Нгамале, играющий на позиции левого крайнего нападающего, выступает за московское "Динамо" с сентября 2022 года. Действующее соглашение 30-летнего камерунца с клубом рассчитано до лета 2025 года. На счету вингера 11 забитых мячей и 9 голевых ассистов в 60 матчах за бело-голубых. В нынешнем сезоне Нгамале уже дважды отличился забитыми голами в двух играх.
Гафин - о продлении соглашения с Нгамале: на следующей неделе все узнаете
Председатель совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал будущее вингера команды Муми Нгамале.
Фото: Чемпионат.com