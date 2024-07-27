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Гафин - о продлении соглашения с Нгамале: на следующей неделе все узнаете

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Председатель совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал будущее вингера команды Муми Нгамале.
Фото: Чемпионат.com
Что могу сказать о продлении контракта с Нгамале? Следите за нашими соцсетями. На следующей неделе все узнаете", - приводит слова Гафиина Sport24.

Муми Нгамале, играющий на позиции левого крайнего нападающего, выступает за московское "Динамо" с сентября 2022 года. Действующее соглашение 30-летнего камерунца с клубом рассчитано до лета 2025 года. На счету вингера 11 забитых мячей и 9 голевых ассистов в 60 матчах за бело-голубых. В нынешнем сезоне Нгамале уже дважды отличился забитыми голами в двух играх.

Дмитрий Гафин Динамо Муми Нгамалё
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