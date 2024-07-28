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Саша Илич может быть уволен из "Пари НН", если команда не начнет набирать очки в ближайших матчах

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Главный тренер "Пари НН" Саша Илич может быть уволен, если клуб не начнет набирать очки в ближайших матчах.
Фото: ФК "Пари НН"
Как сообщает источник, руководство нижегородцев поднимет вопрос об увольнении Саши Илича в том случае, если команда не начнет набирать очки в ближайших матчах.

Напомним, что в рамках чемпионата России-2024/2025 "Пари НН" уступил оба матча - в 1 туре команда уступила казанскому "Рубину" со счетом 2:4, а во 2 туре - московскому ЦСКА со счетом 0:3. На данный момент команда находится на 15 строчке в турнирной таблице, опережая лишь "Крылья Советов".

Следующий матч нижегородский клуб проведет в гостях против махачкалинского "Динамо". Матч пройдет 4 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Саша Илич Пари НН Чемпионат России ПЛ
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