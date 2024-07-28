"В Воронеже безумная атмосфера и поддержка. Хочу отметить, что болельщики здесь топ. Дай бог, чтобы у всех команд РПЛ так было", - поделился впечатлениями Волков.
В минувшую субботу воронежский "Факел" принимал на своем поле дебютанта РПЛ тольяттинский "Акрон". Гости одержали победу со счетом 2:0 и набрали свои первые очки в чемпионате. Голами в составе тольяттинцев отметились нападающий Иван Тимошенко и полузащитник Солтмурад Бакаев. В компенсированное к первому тайму время нападающий "Факела" Евгений Марков получил красную карточку, вторую половину встречи хозяева поля играли в меньшинстве.
Напомним, в первом туре "Акрон" проиграл в гостях московскому "Локомотиву" (2:3), в 3-м туре тольяттинцы на своем поле примут московское "Динамо", а "Факел" сыграет дома в "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Акрона" Волков: болельщики у "Факела" - топ. Дай бог, чтобы у всех команд РПЛ так было
Голкипер тольяттинского "Акрона" Сергей Волков похвалил болельщиков в Воронеже после матча 2-го тура РПЛ с "Факелом" (2:0).
Фото: ФК "Акрон"