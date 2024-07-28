- На самом деле я остался не очень доволен этой игрой, не хватало глубины в первом тайме, мы были больше похожи на команду, которая играет в гандбол. Нужно было больше играть вперед... Мы заслуживали победы, моменты у нас были.
Сегодня, 28 июля, состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором "Оренбург" принимал на своем поле грозненский "Ахмат". Игра завершилась безголевой ничьей - 0:0. Таким образом команда Давида Деограсии набрала 4 очка и занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре оренбуржцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Деограсия - о ничьей с "Ахматом": мы были больше похожи на команду, которая играет в гандбол
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0).
Фото: ФК "Оренбург"