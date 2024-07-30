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Источник: Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому "Динамо" 1 млн евро на трансферы

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По информации СМИ, предприниматель и экс-владелец "Анжи" Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому "Динамо" 1 млн евро на трансферы.
Фото: "РИА Новости"
Сообщается, что руководство дагестанского клуба обратилось к предпринимателю с просьбой о выделении спонсорских средств для укрепления команды. Керимов ответил на эту просьбу согласием.

Махачкалинское "Динамо" в прошлом сезоне заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Сезон-2024/25 команда из Республики Дагестан в чемпионате России начала с двух ничьих - 1:1 с подмосковными "Химками и 0:0 с "Краснодаром".

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Динамо Мх Сулейман Керимов
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