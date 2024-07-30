Сообщается, что руководство дагестанского клуба обратилось к предпринимателю с просьбой о выделении спонсорских средств для укрепления команды. Керимов ответил на эту просьбу согласием.
Махачкалинское "Динамо" в прошлом сезоне заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Сезон-2024/25 команда из Республики Дагестан в чемпионате России начала с двух ничьих - 1:1 с подмосковными "Химками и 0:0 с "Краснодаром".
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Источник: Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому "Динамо" 1 млн евро на трансферы
По информации СМИ, предприниматель и экс-владелец "Анжи" Сулейман Керимов согласился выделить махачкалинскому "Динамо" 1 млн евро на трансферы.
Фото: "РИА Новости"