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Станкович прокомментировал возможный переход Маркиньоса в "Спартак"

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович поделился мнением по поводу слухов о скором переходе Маркиньоса в "Спартак".
Фото: globallookpress.com
"Ну, раз пишут, в ближайшее время мы все узнаем. Видите, я улыбаюсь вам иронично. Вы можете сделать определенные выводы из моей улыбки, ха-ха", - цитирует слова Станковича "СЭ".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" второй раз перехватил Маркиньоса у "Локомотива" и в скором времени заключит контракт с бразильским игроком. В данный момент футболист выступает за венгерский "Ференцварош", в составе которого провел 97 матчей, забил 14 мячей и отдал 26 голевых передач. Ранее он выступал за такие команды как "Ботев", "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро".

Трансферная стоимость Маркиньоса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

Деян Станкович Маркиньос Спартак
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