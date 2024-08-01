"Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в "Ростов". Он бы подошёл нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич Карпин был бы главным в раздевалке. Сто процентов", - цитирует защитника Metararings.
Илья Вахания выступает за "Ростов" с лета прошлого года. В клуб он перешел из "Зенита-2" на правах свободного агента. Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017-го года (с перерывом с августа 2021-го по март 2022-го). Карпин совмещает работу главным тренером в "Ростове" и сборной России.
Лионель Месси с лета прошлого года выступает в составе "Интер Майами" в американской МЛС. В текущем сезоне на его счету 12 голов и 9 результативных передач в 12-ти матчах внутреннего чемпионата.
Вахания: позвал бы Месси в "Ростов", но даже с ним в составе Карпин был бы главным в раздевалке
Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о роли главного тренера команды Валерия Карпина в клубе.
Фото: официальный сайт "Ростова"