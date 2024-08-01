"Знаю про интерес от "Локомотива", ЦСКА, команд бундеслиги и "Кальяри". Август станет решающим месяцем для будущего сына", - цитирует слова Фехми Даку Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мирлинд Даку может покинуть казанский "Рубин" во время летнего трансферного окна.
За "Рубин" албанский форвард выступает с 11 июля 2023 года. За это время он успел провести 35 матчей, забить 11 мячей и отдать 5 голевых передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Мирлинд Даку попал в сферу интересов "Локомотива", ЦСКА, "Кальяри" и клубов бундеслиги
Отец Мирлинда Даку Фехми Даку поделился информацией об интересе клубов к его сыну.
Фото: ФК "Рубин"