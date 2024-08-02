"ПАОК — топовая опция, потому что команда является чемпионом своей страны. Это клуб, который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов. Здесь только одни плюсы", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Пресс-служба московского ЦСКА 1 августа объявила об уходе Федора в греческий ПАОК. Дебют воспитанника армейского клуба состоялся в сезоне-2016/17, за все время форвард провел 263 матча, в которых отличился 89 забитыми мячами и 46 ассистами. В прошлом сезоне Чалов принял участие в 42 играх, забил 16 голов и сделал девять голевых передач. Россиянин подпишет с греками контракт сроком на три года, в составе ПАОКа нападающий получит возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Корнеев - о переходе Чалова в ПАОК: топовая опция, потому что команда является чемпионом и борется за ЛЧ
Бывший российский футболист и тренер Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: "Чемпионат"