"Ни клуб, ни моя семья не ожидали этого. Но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться", - цитирует слова футболиста AS.
29-летний уругвайский защитник на данный момент является игроком "Мальорки", в составе которой он провел 71 матч, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Ранее Гонсалез выступал за такие клубы как уругвайский "Ривер Плейт" и "Пеньяроль".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Игрок "Мальорки" подтвердил свой переход в "Краснодар"
Защитник "Мальорки" Джованни Гонсалез прокомментировал свой возможный переход в "Краснодар".
Фото: ФК "Мальорка"