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Игрок "Мальорки" подтвердил свой переход в "Краснодар"

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Защитник "Мальорки" Джованни Гонсалез прокомментировал свой возможный переход в "Краснодар".
Фото: ФК "Мальорка"
"Ни клуб, ни моя семья не ожидали этого. Но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться", - цитирует слова футболиста AS.

29-летний уругвайский защитник на данный момент является игроком "Мальорки", в составе которой он провел 71 матч, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Ранее Гонсалез выступал за такие клубы как уругвайский "Ривер Плейт" и "Пеньяроль".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Мальорка Краснодар Российские трансферы
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