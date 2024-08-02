Игрок "Мальорки" подтвердил свой переход в "Краснодар"

Защитник "Мальорки" Джованни Гонсалез прокомментировал свой возможный переход в " Краснодар ".

Фото: ФК "Мальорка"

"Ни клуб, ни моя семья не ожидали этого. Но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться", - цитирует слова футболиста AS.



29-летний уругвайский защитник на данный момент является игроком "Мальорки", в составе которой он провел 71 матч, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Ранее Гонсалез выступал за такие клубы как уругвайский "Ривер Плейт" и "Пеньяроль".



Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.