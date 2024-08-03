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Капитан "Ростова" Глебов: "Зенит" просто все реализовал. Шесть раз ударили - пять забили

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Хавбек "Ростова" Данил Глебов прокомментировал разгром от "Зенита" в матче 3-го тура РПЛ (0:5).
Фото: "Матч ТВ"
- Что случилось с "Ростовом"? Ну что случилось, "Зенит" просто все реализовал. Шесть раз ударили - пять забили. Что случилось… Игрового преимущества не было? Просто реализация? "Зенит" забил все, что у них было. Вот и все.

В субботу, 3 августа, "Ростов" в гостях уступил с разгромным счетом петербургскому "Зениту" (0:5) в матче 3-го тура РПЛ. Это поражение стало первым для ростовчан в текущем чемпионате России. Напомним, ранее на этой неделе команда Валерия Карпина проиграла в Кубке России столичному "Локомотиву" со счетом 0:1.

В следующем туре первенства страны "Ростов" примет на своем поле казанский "Рубин".

Источник: "Матч ТВ"

Данил Глебов Ростов Зенит
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