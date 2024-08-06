"Мы ответим коллегам в рабочем порядке в установленные сроки, однако не считаем нужным вступать с клубом в публичную полемику. Можем лишь заверить всех болельщиков воронежской команды, что коллектив "Матч ТВ" с большим уважением и симпатией относится к команде и городу, который давно стал яркой точкой на футбольной карте нашей страны", - цитирует заявление пресс-службы телеканала "РБ Спорт".
Ранее футбольный клуб "Факел" потребовал извинений от комментатора "Матч ТВ" Олега Пирожкова, который заявил, что воронежский клуб в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Зенитом" выглядел "убого". Игра завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0.
После трёх туров "Факел", проиграв московскому "Динамо" (1:3) и тольяттинскому "Акрону" (0:2), а также сыграв в ничью с "Краснодаром" (0:0), набрал одно очко и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице. В 4-м туре воронежская команда 11 августа на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов".
"Матч ТВ" обратился к болельщикам воронежского "Факела" после инцидента с комментатором Пирожковым
В пресс-службе "Матч ТВ" прокомментировали направление воронежским "Факелом" обращения к генеральному продюсеру телеканала.
Фото: ФК "Факел"