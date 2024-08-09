"Мы не вели переговоры, не предлагали контракт — соответственно, и заявление о готовности платить определенные деньги — неправда" - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".
Ранее журналист Иван Карпов заявлял, что "Ростов" был готов выплачивать Джикии месячную зарплату в размере 3-4 млн рублей.
Георгий Джикия вышел на рынок свободных агентов в июле 2024 года после истечения срока контракта с московским "Спартаком". Руководство красно-белых отказалось продлевать соглашение с 30-летним защитником. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость бывшего капитана сборной России составляет 3,5 млн евро.
Спортивный директор "Ростова" - о готовности платить Джикии 3-4 млн рублей в месяц: это неправда
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал заявление о том, что южане были готовы платить защитнику Георгию Джикии 3-4 млн рублей в месяц.
Фото: "Матч ТВ"