"Крылья" интересуются Бегичем? Я уже всем много раз объявил - мало ли кто интересуется. И "Локомотив" там интересуется. Все, у нас никто не продается, и никого мы не покупаем. Бегич точно остается в "Урале", - цитирует Иванова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник екатеринбургского "Урала" Сильвие Бегич может перейти в самарские "Крылья Советов", за которые он выступал ранее.
В прошлом сезоне Сильвие Бегич провел за екатеринбургский клуб во всех турнирах 32 матча и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Президент "Урала" Иванов: "Локомотив" интересуется Бегичем
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что московский "Локомотив" интересуется защитником Сильвие Бегичем.
Фото: ФК "Урал"