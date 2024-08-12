"Со мной никто не связывался. С руководством "Факела" я не общался с мая, как ушел. Но если кто?то позвонит, я буду обсуждать. Готовность вернуться к работе есть, в том числе и в "Факеле", где угодно. Хоть в Гренландии!" - заявил Ташуев.
12 августа руководство "Факела" и Игорь Черевченко объявили о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Журналист Иван Карпов в качестве кандидата на вакантное место назвал нынешнего наставника "Чайки" Дмитрия Пятибратова, который ранее уже возглавлял воронежскую команду. Сергей Ташуев ушел с тренерского мостика "Факела" в апреле 2024 года, вместо него назначили Игоря Черевченко.
В текущем сезоне воронежцы после четырех туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев: готовность вернуться к работе есть, в том числе и в "Факеле", где угодно. Хоть в Гренландии!
Бывший главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев выразил готовность вновь возглавить воронежскую команду после ухода Игоря Черевченко.
Фото: ФК "Факел"