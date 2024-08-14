По информации источника, полузащитник "Чайки" Святослав Кожедуб интересен воронежскому "Факелу", игрока в команде хочет видеть лично Дмитрий Пятибратов, который ранее возглавлял "Чайку".
Полузащитник Святослав Кожедуб провел за "Чайку" во всех турнирах 37 матчей и отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что вчера, 13-го августа, воронежский "Факел" объявил о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Ранее специалист уже работал в воронежском клубе.
Источник: Metaratings.
"Факел" может подписать полузащитника "Чайки" Кожедуба
Полузащитник "Чайки" Святослав Кожедуб может перейти в "Факел".
Фото: ФК "Чайка"