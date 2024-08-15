"Сначала казалось, что они могут стать игроками основного состава, но затем ребята сели на скамейку. Сейчас "Зенит" должен дать игровую практику этим футболистам. В мое время в таких ситуациях футболисты сами подходили к тренеру и просили об игровой практике. Сейчас, конечно, многие просто сидят на зарплате и не выходят на поле, но это может сыграть злую шутку для спортсмена", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".
15 августа петербургский "Зенит" объявил о том, что 30-летний полузащитник Алексей Сутормин сезон-2024/25 проведёт в аренде в "Ростове". Ранее руководители "Зенита" и "Оренбурга" рассказали, что 21-летний полузащитник Александр Коваленко в ближайшее время перейдёт в стан "горожан".
Лепехин - о Коваленко и Сутормине: в мое время футболисты сами просили об игровой практике, а сейчас - просто сидят на зарплате
Российский футболист и тренер Константин Лепехин прокомментировал карьерные перспективы игроков петербургского "Зенита" Александра Коваленко и Алексея Сутормина.
Фото: "Матч ТВ"