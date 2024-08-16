"Из Саудовской Аравии было два предложения. От одного я отказался, вопрос со вторым клубом пока открыт. Был интерес ещё от нескольких клубов из России и других стран, в том числе конкретный, но нужно реально смотреть на вещи. У меня в Москве семья, бизнес, который уже несколько лет приносит хороший доход. Предложение должно быть или амбициозное, или финансово выгодное, чтобы я был готов к переезду, в том числе в другую страну", - приводит слова Шунина "Матч ТВ".
Антон Шунин - воспитанник московского "Динамо". Всю карьеру провёл в составе бело-голубых и стал рекордсменом московского клуба по количеству матчей, сыгранных в высшем футбольном дивизионе чемпионата России (331 матч).
Срок действия контракта между голкипером и "Динамо" истёк 30 июня. Стороны не договорились о продолжении сотрудничества, и 37-летний вратарь вышел на рынок свободных агентов. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс евро.
Шунин - о продолжении карьеры: открыт вопрос с клубом из Саудовской Аравии
Бывший вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин рассказал о возможном продолжении карьеры профессионального футболиста.
Фото: ФК "Динамо" Москва