"Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще не понятно где. Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом. Один вменяемый трансфер за 2 года или 5 трансферных окон — это Барко. Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всё нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую", - приводит слова Салиховой Metaratings.
В настоящее время на официальном сайте московского "Спартака" опубликована информация о том, что тренерский штаб красно-белых включает девять специалистов, медицинский штаб - семь специалистов, административный штаб - шесть специалистов.
Состав действующих футболистов московского "Спартака" на данный момент включает три вратаря, восемь защитников, двенадцать полузащитников и пять нападающих.
В настоящее время "Спартак" после 4-х туров с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Салихова раскритиковала "Спартак": куча игроков, непонятных должностей, тренеры зарабатывают на трансферах
Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, выразила недовольство текущим положением дел в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"