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Metaratings: Коваленко не хотел идти на понижение зарплаты, поэтому отказался от аренды в "Крылья"

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По информации СМИ, полузащитник Александр Коваленко не хотел идти на понижение зарплаты, поэтому отказался от аренды в самрские "Крылья Советов".
Фото: "Матч ТВ"
Сообщается, что самарский клуб был заинтересован в заключении арендного соглашения с петербургским "Зенитом" по поводу перехода Александра Коваленко. Однако 21-летний футболист не согласился на этот вариант продолжения карьеры, поскольку в данном случае снизился бы размер его зарплаты: петербуржцы не собирались платить ему в аренде. В результате был осуществлён полноценный переход полузащитника в "Оренбург" за 2 млн евро с опцией обратного выкупа за 4 млн евро.

Источник: Metaratings

Александр Коваленко Зенит Оренбург Крылья Советов
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