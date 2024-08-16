Сообщается, что самарский клуб был заинтересован в заключении арендного соглашения с петербургским "Зенитом" по поводу перехода Александра Коваленко. Однако 21-летний футболист не согласился на этот вариант продолжения карьеры, поскольку в данном случае снизился бы размер его зарплаты: петербуржцы не собирались платить ему в аренде. В результате был осуществлён полноценный переход полузащитника в "Оренбург" за 2 млн евро с опцией обратного выкупа за 4 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Коваленко не хотел идти на понижение зарплаты, поэтому отказался от аренды в "Крылья"
По информации СМИ, полузащитник Александр Коваленко не хотел идти на понижение зарплаты, поэтому отказался от аренды в самрские "Крылья Советов".
Фото: "Матч ТВ"