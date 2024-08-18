"Я не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов. Думаю, они их рассматривают. В этом деле важно принять правильное решение, чтобы не ошибиться. Я не думаю, что они прошедшее поколение. Джикии 30 лет. Миранчуку – 28", - сказал Гильермо.
Георгий Джикия прошлый сезон провел в московском "Спартаке", в конце сезона стало известно, что руководство клуба не планирует продлевать контракт с 30-летним защитником. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Антон Миранчук в конце прошлого сезона не стал продлевать контракт с московским "Локомотива" и сейчас ищет варианты для продолжения карьеры в статусе свободного агента.
Источник: Metaratings
Гильерме - о Джикии и Миранчуке: не думаю, что они прошедшее поколение
Бывший голкипер "Локомотива" Маринато Гильермо высказался о будущем защитника Георгии Джикии и полузащитника Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"