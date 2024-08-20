"Без Вендела, а потом и Глушенкова в Химках гораздо тяжелее игралось? Само собой. Ребята очень хорошо начали сезон. Причём в связке: один отдаёт, другой забивает. Но так бывает, что в течение сезона лидеры по тем или другим обстоятельствам меняются. На старте эту ношу они на себя взяли, теперь надо это делать другим", - сказал Андрей Мостовой.
Максим Глушенков является лучшим бомбардиром сине-бело-голубых, на его счету девять забитых мячей и один ассист в шести играх, не считая матч 5-го тура с "Химками" (1:1), где нападающий получил травму руки на 26-й минуте. У Максима диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещение, недавно 25-летнему футболисту сделали операцию, начался процесс реабилитации. Отметим, то гол Андрея Мостового на 88-й минтуе позволил "Зениту" уйти от поражения в Химках. Ранее, в матче 4-го тура с "Динамо" повреждение получил Вендел - лучший ассистент команды Сергея Семака на старте сезона.
Ближайшую игру "Зенит" проведет против московского "Спартака" в рамках 6-го тура РПЛ. Помимо Глушенкова и Вендела, в этой встречи петербуржцам не помогут Педро, Родригао и Ильзат Ахметов. На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турниру таблицу, имея в своем активе 13 очков в пяти матчах. Красно-белые располагаются на четвертой строчке с 10-ю набранными баллами.
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой - об играх без Глушенкова и Вендела: на старте эту ношу они на себя взяли, теперь надо это делать другим
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался об будущих играх команды без травмированных Максима Глушенкова и Вендела.
Фото: ФК "Зенит"