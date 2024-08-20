"Трансферы на вход до конца летнего окна ещё планируются. Не буду называть количество футболистов и позиции, но мы работаем над этим", - цитирует слова гендира "Чемпионат".
После 5 туров Российской Премьер-Лиги "Пари НН" занимает 9 позицию с 6 набранными очками. В Кубке России нижегородцы занимают последнее место в группе, уступив в двух матчах подряд - "Ахмату" (1:4) и московскому ЦСКА (1:1, 2:4 по пен.).
Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги команда проведет в гостях против "Крыльев Советов" 25 августа. Встреча стартует в 15:30 по московскому времени.
В "Пари НН" рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"