Нападающий "Ахмата" Гамид Агаларов в ближайшее время перейдет в махачкалинское "Динамо". Как сообщает Sport24, клубу из столицы Дагестана удалось сбить цену за трансфер форварда, чей контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2025-го года до 400 тысяч евро.
По данным источника, изначально махачкалинцы рассматривали вариант с арендой Агаларова, однако сделка будет оформлена как полноценный трансфер. Сообщается, что переход Агаларова в "Динамо" состоится до конца недели, а в ближайшее время ожидается прохождение медосмотра.
Гамид Агаларов перебрался в "Ахмат" из "Уфы" за 3.5 миллиона евро летом 2022-го года. Сезоном ранее он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей в 29-ти матчах сезона. Всего за "Ахмат" Агаларов провел 56 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9-ю забитыми голами.
Sport24: махачкалинское "Динамо" подпишет Агаларова из "Ахмата" за 400 тысяч евро
Стали известны детали будущего трансфера форварда "Ахмата" Гамида Агаларова в махачкалинское "Динамо".
Фото: официальный сайт "Ахмата"