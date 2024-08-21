"Для меня лучший вратарь РПЛ — Лунев. Мне нравится его игра, активность и психология. Еще Андрей выделяется подготовкой и манерой поведения на поле. Он очень уверен, и это не может не бросаться в глаза. На данный момент он лучший", - приводит слова Обухова Sport24.
Андрей Лунёв этим летом в статусе свободного агента подписал двухлетний контракт с московским "Динамо". В сезоне-2024/25 32-летний вратарь принял участие в пяти матчах, в которых пропустил три гола, отбил 15 ударов и оформил два "сухаря". Голкипер был включён в расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам в сентябре.
Обухов: Лунёв - лучший вратарь чемпионата России
Вратарь подмосковных "Химок" Игорь Обухов рассказал, кого считает лучшим на данный момент голкипером чемпионата России по футболу.
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