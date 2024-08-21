"У агента Соболева есть игроки как в "Зените", так и в "Спартаке", он с обеими командами в хороших отношениях, поэтому он сам с собой и переговаривается. Безусловно, "Зенит" может купить кого хочет без проблем, но нужен ли Соболев? "В "Спартаке" он уже тоже не нужен, и это понятно. Но есть политическая составляющая. Пусть Соболев уходит не к принципиальным соперникам", - приводит слова Селюка "РИА Новости".
Агентом Соболева является Павел Андреев. Его клиентами являются игроки петербургского "Зенита" Глушенков, Сергеев, Горшков, Латышонок и игроки московского "Спартака" Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Умяров, Селихов.
Этим летом в СМИ появилась информация о том, что клубы ведут переговоры по поводу трансфера 27-летнего форварда, однако они пока не могут согласовать сумму компенсации. Согласно данным, которые опубликованы интернет-порталом Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро.
Селюк: агент Соболева переговаривается сам с собой
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможном переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"