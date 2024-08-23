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Агент: Фернандо готов рассмотреть вариант с возвращением в "Спартак"

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Футбольный агент Матеус Де Фария, представляющий интересы экс-полузащитника "Спартака" Фернандо, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Он любит клуб. И если бы "Спартак" захотел его вернуть, он бы рассмотрел и проанализировал это с большой любовью", - цитирует агента Sport24.

На данный момент Фернандо выступает за эмиратский "Аль-Джазиру", ранее бразильский полузащитник выступал за московский "Спартак". Всего Фернандо провел за красно-белых во всех турнирах 98 матчей и отметился 12-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт полузащитника с эмиратским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Спартак Лукас Фернандо Российские трансферы
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