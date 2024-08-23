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РФС вскоре может начать сотрудничать с китайской федерацией футбола в области судейства

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Председатель ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев сообщил о работе с китайской федерацией футбола по подписанию соглашения о сотрудничестве.
Фото: РПЛ
"Ведем работу по заключению договора о сотрудничестве с китайской федерацией футбола. Конкретного срока, когда планируем подписать договор, у нас нет. У нас есть обоюдное желание сотрудничать, но необходимо пройти целый ряд достаточно долгих бюрократических процедур в Китае", - приводит слова Каманцева "Матч ТВ".

В прошлом году в Российском футбольном союзе сообщили, что отечественная организация подписала соглашения о сотрудничестве в области судейства с Белорусской федерацией футбола и с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Данные соглашения предусматривают привлечение к обслуживанию матчей чемпионата России иностранных судей (соответственно, из Беларуси и Саудовской Аравии).

Павел Каманцев РФС Судейство
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