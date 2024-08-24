"На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Но тут решать не мне", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит". Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что игрок заявил главному тренеру Деяну Станковичу о желании перейти в петербургский клуб и сказал, что не может сосредоточиться на выступлениях за "Спартак".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с Соболевым в "Спартаке"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о конфликтной ситуации Александра Соболева с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"