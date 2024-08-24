"Сделка еще не закрыта. Мы ведем переговоры, но правда близки к соглашению", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду в ближайшее время может перейти в петербургский "Зенит" за 12-14 миллионов евро. В 2024 году форвард провел за аргентинский клуб во всех турнирах 21 матч и отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Агент Гонду: мы ведем переговоры с "Зенитом" и близки к соглашению
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду, высказался о возможном переходе игрока в "Зенит".
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