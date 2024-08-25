"Есть мысли о чемпионстве? Нет, вы знаете, как всё устроено. Только первые шесть туров прошли. Мы идем плотно в таблице, не смысла говорить об этом", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
Сегодня, 25-го августа, московский "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России со счетом 3:2, Наир Тикнизян записал на свой счет победный гол.
После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко.
Защитник "Локомотива" Тикнизян рассказал, думает ли команда о чемпионстве
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал об амбициях команды.
Фото: ФК "Локомотив"