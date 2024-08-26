"Не знаю, с чем связан плохой старт "Крыльев" в РПЛ. Наверное, можно отметить одно - реально был тяжёлый календарь, были очень хорошие команды. Для кого-то это оправдание, а для кого-то это реальность. Кто-то живёт надеждами, а кто-то - реальной жизнью", - сказал Солдатенков.
Напомним, в первые три тура "Крылья Советов" играли с "Зенитом" (0:4), "Ростовом" (1:3) и "Спартаком" (0:3), команда не набрала ни одного очка при общей разнице забитых и пропущенных мячей 10:1. В 4-м туре самарцы одержали первую победу над воронежским "Факелом" (2:0), а потом последовало поражение от "Динамо" (0:1). В 6-м туре самарский клуб добился волевой победы над "Пари НН" (3:1). Последние заработанные три очка позволили подопечным Игоря Осинькина подняться из нижней части таблицы на 9-е место, в активе команды 6 очков.
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Крыльев" Солдатенков - о плохом старте сезона: можно отметить одно - реально был тяжёлый календарь
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков высказался о результатах команды на старте текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"