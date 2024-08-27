"Думаю, он бы пригодился. Опытный, тактически очень грамотный защитник. Все-таки к молодому Морозову есть вопросы — многовато ошибается. Ну как можно было пропустить первый гол от "Ростова"? Так что Джикия усилил бы команду. Но, видимо, не сложилось", - приводит слова Наумова "СЭ".
Этим летом истёк срок действия контракта между Георгием Джикией и московским "Спартаком". Клуб не предложил 30-летнему защитнику новое соглашение, и футболист после 7,5 лет в составе красно-белых вышел на рынок свободных агентов. В настоящее время Джикия находится без команды. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро.
Наумов: Джикия пригодился бы "Локомотиву", усилил бы команду
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о потенциальном приходе в стан "железнодорожников" защитника Георгия Джикии.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"