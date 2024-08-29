"Где мы увидим Дзюбу? Естественно, я все знаю. Но, на мой взгляд, трансфер имеет две составляющие - он произошел или нет. Если трансфер свершился, то его можно обсудить. Если нет - не имеет смысла", - заявил Слуцкий.
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента по окончании прошлого сезона. С тех пор 26-летний футболист продолжает оставаться без клуба. Ранее появилась информация об интересе к Дзюбе со стороны самарских "Крыльев Советов".
В минувшем сезоне Артем Дзюба принял участие в 26-ти матчах в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Слуцкий: где продолжит карьеру Дзюба? Естественно, я всё знаю
Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий поделился деталями о будущем экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости