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Дзюба ответил на шутку Слуцкого: я высококачественная телега

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Нападающий Артем Дзюба отреагировал на слова российского тренера Леонида Слуцкого, который в штуку назвал его "медленной телегой".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать", - отшутился Дзюба.

Недавно Леонид Слуцкий дал интервью, в котором в шутку назвал "медленной телегой". Российский специалист возглавляет китайский клуб "Шэньхуа Шанхай", ранее в СМИ сообщали, что 36-летний форвард может продолжить карьеру в Китае. Напомним, сейчас Артем пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с московским "Локомотивом" в конце прошлого сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: "Спорт Экспресс"

Артем Дзюба Леонид Слуцкий
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