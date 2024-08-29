"Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать", - отшутился Дзюба.
Недавно Леонид Слуцкий дал интервью, в котором в шутку назвал "медленной телегой". Российский специалист возглавляет китайский клуб "Шэньхуа Шанхай", ранее в СМИ сообщали, что 36-летний форвард может продолжить карьеру в Китае. Напомним, сейчас Артем пребывает в статусе свободного агента после окончания контракта с московским "Локомотивом" в конце прошлого сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "Спорт Экспресс"
Дзюба ответил на шутку Слуцкого: я высококачественная телега
Нападающий Артем Дзюба отреагировал на слова российского тренера Леонида Слуцкого, который в штуку назвал его "медленной телегой".
Фото: ФК "Локомотив"