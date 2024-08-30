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Защитник "Локомотива" Ньямси: у нас есть неплохие шансы стать чемпионами в этом сезоне

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Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси высказался об амбициях команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сколько процентов, что "Локомотив" станет чемпионом? Не знаю, я не очень хорош в статистике, но думаю, что шансы у нас неплохие. (улыбается.) Мы должны идти к успеху постепенно — шаг за шагом. Я верю в нашу команду", - цитирует Ньямси "РБ Спорт".

В 6-м туре чемпионата России московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:2. После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков.

В 7-м туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" примут на своем поле "Краснодар", который на данный момент занимает третье место с 12-ю набранными очками в своем активе.

Локомотив Жерзино Ньямси
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