"Спартак" и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак — видит. Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те и другие. "Зенит" идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать", - цитирует Орлова "СЭ".
О переходе Александра Соболева в "Зенит" было объявлено сегодня, на официальном сайте петербургского клуба. Сообщается, что контракт заключен до конца сезона-2026/27, также предусмотрена опция продления срока его действия ещё на один сезон.
Александр Соболев последние 4 сезона выступал в составе московского "Спартака". За это время он принял участие в 140 матчах, забил 58 голов и отдал 32 голевые передачи. Кроме того, на счету 27-летнего форварда 15 матчей в составе сборной России, в которых он сумел 6 раз поразить ворота соперников.
Геннадий Орлов: "Спартак" и без Соболева хорош, а Семак видит его в своих схемах
Спортивный комментатор Геннадий Орлов дал свою оценку трансферу нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: Алексей Даничев / "РИА Новости"