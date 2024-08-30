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В "Оренбурге" прокомментировали отстранение спортивного директора Андреева от футбольной деятельности

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал отстранение спортивного директора клуба Дмитрия Андреева от футбольной деятельности.
Фото: ФК "Оренбург"
"Соберемся, подумаем, все оценим и примем решение о дальнейших действиях клуба по итогам сегодняшнего решения комитета по этике", - цитирует Еремякина "СЭ".

30 августа комитет по этике Российского футбольного союза принял решение отстранить спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева от футбольной деятельности. Срок отстранения составил 3 года, из которых реальное наказание равно одному году, а условное наказание равно двум годам. Кроме того, Андреева обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Причиной введения этих санкций стало поведение Андреева после матча 5-го тура РПЛ "Ростов" - "Оренбург", где он в нецензурной форме подверг критике судейство.

Оренбург Дмитрий Андреев Василий Еремякин
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