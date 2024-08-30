"Соберемся, подумаем, все оценим и примем решение о дальнейших действиях клуба по итогам сегодняшнего решения комитета по этике", - цитирует Еремякина "СЭ".
30 августа комитет по этике Российского футбольного союза принял решение отстранить спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева от футбольной деятельности. Срок отстранения составил 3 года, из которых реальное наказание равно одному году, а условное наказание равно двум годам. Кроме того, Андреева обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Причиной введения этих санкций стало поведение Андреева после матча 5-го тура РПЛ "Ростов" - "Оренбург", где он в нецензурной форме подверг критике судейство.
В "Оренбурге" прокомментировали отстранение спортивного директора Андреева от футбольной деятельности
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал отстранение спортивного директора клуба Дмитрия Андреева от футбольной деятельности.
Фото: ФК "Оренбург"