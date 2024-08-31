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Маркиньос: в "Спартаке" много отличных игроков. Барко и Угальде могли бы играть в топ-чемпионатах Европы

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Бразильский новичок "Спартака" Маркиньос оценил уровень своих новых одноклубников.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Спартак" - сильный и великий клуб, в котором всегда думают о результате. Здесь много отличных игроков. Например, Барко и Угальде точно могли бы играть в топовом европейском чемпионате. Из россиян? Не могу выделить кого-то одного. Список длинный, потому что много качественных игроков", - заявил Маркиньос.

Маркиньос перешел в "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" за 5 миллионов евро в летнее трансферное окно. Этим же летом состав команды пополнил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, за трансфер которого "Ривер Плейту" было заплачено 14 миллионов евро.

В первых 5-ти матчах в РПЛ Барко записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. В активе форварда Манфреда Угальде, который пополнил состав "Спартака" в январе текущего года, 4+1 в 6-ти стартовых турах РПЛ.

Источник: Sport24

Маркиньос Спартак Эсекьель Барко Манфред Угальде
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