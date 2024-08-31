"Ничего не знаю о соперниках. Я очень рад, что вызвали, попал в официальный список. Хочется провести хороший и качественный матч в сборной России. Тяжёлый выезд? Да для всех одинаковый выезд, почему только для меня. Поэтому поедем, всё будет хорошо," – цитирует Кругового "Советский спорт".
26-летний защитник ЦСКА попал в окончательной список сборной России для участия в товарищеских матчах против сборной Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Предыдущий раз Круговой вызывался в состав сборной в 2022 году, тогда защитник вышел в основном составе против сборной Киргизии, но был заменен после 1-го тайма. До этого матча Круговой вызывался только в молодежные и юниорские национальные команды страны.
Круговой: очень рад, что попал в окончательный список сборной России на сентябрьские товарищеские матчи
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями о вызове в сборную России на сентябрьские товарищеские матчи против сборной Вьетнама и Таиланда.
Фото: ПФК ЦСКА