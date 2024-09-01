Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустит матч с "Лиллем" из-за инфекции

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустит матч Лиги 1 с "Лиллем" из-за инфекции.

Фото: IMAGO

Сафонов не попал в заявку на гостевой матч 3-го тура чемпионата Франции против "Лилля", который пройдет 1 сентября. Об этом стало известно на официальном сайте парижского клуба. Причиной для пропуска игры стала вирусная инфекция.



Напомним, Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" в июне этого года, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, 25-летний вратарь контракт рассчитан до июня 2029 года.