По словам вратаря "быков", клуб будет бороться за высокие места в РПЛ.
- "Краснодар" каждый сезон претендует на золото. В этом сезоне также: будем бороться за самые высокие места. Наверное, прошлогодний опыт поможет. Любой опыт полезный всегда, - передает слова вратаря "Краснодара" "Чемпионат".
Напомним, в воскресенье, 1 сентября, подопечные Мурада Мусаева на выезде одолели "Локомотив", забив три безответных мяча. Благодаря этой победе "быки" поднялись на вторую позицию в таблице чемпионата, набрав 15 баллов в семи турах. Лидирует петербургский "Зенит", у которого 17 очков.
Следующим соперником краснодарцев станет "Ростов", встреча пройдет 14 сентября на стадионе "Краснодара", стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Вратарь "Краснодара" Агкацев: в каждом сезоне претендуем на золото, в этом сезоне будет также
Станислав Агкацев, голкипер "Краснодара", высказался о задачах команды на сезон Российской Премьер-лиги.
Фото: "Матч ТВ"