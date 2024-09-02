- Иван Сергеев - игрок команды "Зенит", и он ездил с ней на выезд. Всё, - передает слова Медведева "РИА Новости Спорт".
Напомним, в конце августа "Зенит" заключил трехлетнее соглашение с нападающим "Спартака" Александром Соболевым. В СМИ была информация, что в услугах игрока петербургского клуба Сергеева заинтересован столичный ЦСКА.
Сергеев пополнил ряды "Зенита" в 2022 году. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в футболке сине-бело-голубых в пяти матчах и отметился одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
"Зенит" ушел на международную паузу, лидируя в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 17 набранных очков.
В "Зените" ответили на вопрос о будущем Сергеева после перехода Соболева
Александр Медведев, председатель правления "Зенита", высказался о будущем форварда Ивана Сергеева в клубе после подписания Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"