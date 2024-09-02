- Почему пригласили Соболева? Одна из причин – он добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России, - цитирует тренера "Зенита" "Чемпионат".
Напомним, Соболев подписал контракт с "Зенитом" 30 августа, до перехода в петербургский клуб он на протяжении 4,5 лет выступал за московский "Спартак". Вместе с красно-белыми футболист становился обладателем Кубка России.
Ожидается, что дебют Соболева за клуб с берегов Невы состоится после паузы на матчи сборных - 14 сентября "Зенит" в гостях встретится с ЦСКА, начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Тренер "Зенита": Соболев добавит конкуренции, это один из лучших нападающих России
Вильям Оливейра, тренер "Зенита", высказался о переходе в клуб форварда Александра Соболева из столичного "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"