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Агент Кривцова: я уверен, что Никита будет играть в Англии, он - один из лучших в России

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Младен Гргич, агент игрока "Краснодара" Никиты Кривцова, уверен, что в будущем его клиент будет играть в Англии.
Фото: "Чемпионат"
- Никита один из лучших в России, это сто процентов. И тренер должен его использовать на хорошей позиции, хотя не мне говорить за тренера. Я уверен, что Кривцов будет играть в Англии, у него высокий уровень, - передает слова Гргича "РБ Спорт".

Кривцов является игроком "быков" с лета 2021 года. На счету футболиста 94 матча за краснодарскую команду во всех турнирах, в которых он 15 раз поразил ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам. Трудовой договор футболиста с "Краснодаром" действует до 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.

Никита Кривцов Краснодар
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