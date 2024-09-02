"У нас есть три?четыре варианта на эту позицию. Мендес — один из них. Сколько еще приобретений планируется в это летнее трансферное окно Два?три", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
Виктор Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года, когда армейцы выкупили его у чилийского клуба "Эспаньола" за 2,5 млн евро. За это время хавбек в составе красно-синих принял участие в 71 матче, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки.
По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 4,5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Садыгов сообщил об интересе "Химок" к полузащитнику ЦСКА Виктору Мендесу
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов сообщил об интересе подмосковного клуба к полузащитнику московского ЦСКА Виктору Мендесу.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"