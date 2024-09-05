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Тарханов: все знают, что должно произойти, чтобы Россию вернули в еврокубки

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Футбольный тренер и эксперт Александр Тарханов высказался по поводу возможного возвращения российских клубов в еврокубки.
Фото: Getty Images
"Когда Россию вернут в еврокубки? Честно, мне сложно предположить, даже примерно. Не знаю. Вот Шалимов сказал, что только через 10 лет бан снимут — не думаю, что так долго. Наверное, чуть поменьше все-таки. Хотелось бы верить в это. Но прогнозировать действительно сложно. Все знают, что должно произойти, чтобы Россию вернули. Так что посмотрим", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".

УЕФА в связи событиями на Украине в феврале 2022 года ввела санкции против России в виде отстранения российских футбольных клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. Со слов президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина, до окончания специальной военной операции, проводимой на территории Украины, клубы и сборные из России не вернутся к международным соревнованиям на взрослом уровне.

Александр Тарханов УЕФА
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