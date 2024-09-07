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Горшков: вряд лии травма Сергея Волкова повлияет на игру "Зенита"

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Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков прокомментировал травму защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова, перешедшего в петербургский клуб этим летом.
Фото: ФК "Зенит"
"Печально, что Волков получил тяжёлую травму, ведь футболист выбывает на шесть-восемь месяцев и потом проходит тяжёлое восстановление. Это в какой-то мере потеря для "Зенита", ведь это молодой и перспективный футболист, который не был основным, но выходил в ротации. Однако вряд ли его травма повлияет на игру "Зенита" и сыграет решающую роль", - сказал Горшков.

21-летний Сергей Волков перешел в петербургский клуб из "Краснодара" в это летнее трансферное окно, с игроком подписали контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне защитник отыграл три матча в Российской Премьер-Лиги и столько же матчей в Кубке России, результативными действиями пока не отличился.

7 сентября стало известно, что новичок "Зенита" получил тяжелую травму на тренировке - разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Волкову сделают операцию, о сроках его полного восстановления станет известно позже.

Сергей Волков является воспитанником "Краснодар", всего за "быков" молодой футболист провел 73 матча, в которых забил два гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Александр Горшков Зенит Сергей Волков
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